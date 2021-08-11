بلجيكا: دعوة للاهتمام أكثر بالصحة العقلية للأطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا المجلس الأعلى للصحة في بلجيكا للاهتمام بالصحة العقلية والنفسية للأطفال والمراهقين خلال وبعد أزمة كوفيد-19، مشيراً إلى أن هذه الشريحة عانت بـ” صمت” من آثار الاغلاقات والقيود المتكررة الرامية لمحاربة الوباء.

وأشار المجلس في احدث تقاريره، إلى أن التغيرات الجذرية التي طرأت على الحياة العائلية والبيئة المحيطة بالأطفال والمراهقين خلال الأشهر الماضي تستدعي الحذر واجراء متابعة طويلة الأمد لتطور أوضاعهم النفسية والعقلية.

وأوضح التقرير أن فرض العمل من المنزل على الأهل وحرمان الأطفال من المدرسة، الأصدقاء والأنشطة والحياة الاجتماعية لفترات طويلة قد أدى إلى ردود فعل انفعالية ربما عنيفة وكذلك إلى علاقات تصادمية بين الطفل ومحيطه.

ولفت المجلس إلى أن ثلثي المراهقين عانوا من حالات ضيق شديدة خلال الفترة الماضية وأن 80% منهم عبروا عن شعورهم بالتعب وعدم القدرة على المبادرة، فـ”هذه ظواهر مقلقة جداً”، وفق تقرير المجلس.

وشدد التقرير على القدرة الهائلة للأطفال والمراهقين على المقاومة، موضحاً أن الاثار الضارة للقيود والعزل خلال الأزمة الصحية ستكون أكثر وضوحاً على المدى الطويل أي بعد أشهر وربما سنوات من انتهاء الأزمة الصحية.

وسلط التقرير الضوء على أن المعاناة كانت أسوأ لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون أصلاً من اعاقات ذهنية وجسدية وكذلك الذين ينتمون إلى المجموعات السكانية المهمشة.

وحذر التقرير من إمكانية ارتفاع حالات الانتحار بين المراهقين في الفترة القادمة، داعياً إلى تكثيف الرعاية الصحية والنفسية في المدارس والمؤسسات الاجتماعية والصحية المعنية بشؤون الطفولة والشباب.