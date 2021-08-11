إيطاليا: جدل حول إسناد مهمة التأكد من صلاحية الـ غرين باس لإصحاب المطاعم والمحال التجارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أثار تعميم لوزارة الداخلية الايطالية جدلا في البلاد كونه يسند لأصحاب المطاعم والمحال التجارية مهمة التأكد من مطابقة هوية الزبائن لبيانات الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس) الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب إستطلاع، يرفض 75% من اصحاب المحال التجارية “الفحص المزدوج” للشهادة الصحية الخضراء وبطاقات الهوية لزبائنهم .

رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، ماتيو رينزي إنتقد تعميم وزارة الداخلية باعتبار أنه يضع على عاتق أصحاب المطاعم والمحال التجارية عبء التصرف كـ”عناصر شرطة” للتأكد من مطابقة الـ غرين باس لهوياتهم.

وكتب رينزي، زعيم حزب (إيطاليا حية) الذي ينتمي إلى الائتلاف الحاكم في مدونته على الشبكة العنكبوتية “لسوء الحظ، على الرغم من وجود الكثير من حسن النية من جانب الجميع، إلا أن القواعد ليست واضحة تماما بعد”. وأردف “آمل أن يتم توضيح ذلك في الساعات القليلة القادمة”، مؤكدا في ذات الوقت أنه من المتحمسين لإستخدام الغرين باس، والذي “بدونه سنخاطر بعودة كل المقاطعات الايطالية إلى منطقة حمراء”.

تعميم وزارة الداخلية يشير إلى أن اصحاب المطاعم والمحال التجارية لن يضطروا إلى مطالبة العملاء والزبائن بوثائق الهوية للتحقق من صلاحية الشهادة الخضراء، ولكن يمكنهم القيام بذلك “في حالات إساءة استخدام القواعد أو التحايل عليها” ، كما هو الحال في حالة “التناقض الواضح” للشهادة الخضراء مع البيانات الشخصية الواردة فيها.