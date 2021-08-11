فون دير لاين: تحويل أوروبا لأول قارة محايدة مناخيا بحلول 2050 على رأس الأولويات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين على أن “تحويل أوروبا إلى أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050” كان رأس أولوياتها منذ أن تم انتخابها رئيسة للجهاز التنفيذي الاوروبي.

وأشارت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة مجلس الاساقفة الايطاليين (أفينيري) إلى أنها زارت المدن التي دمرتها الفيضانات قبل بضعة أسابيع في بلجيكا. وقالت “لقد كان تذكيرًا مؤلمًا بأن الظواهر المناخية هذه تحدث في كثير من الأحيان في جميع أنحاء العالم. وحقيقة أننا لم نعد قادرين على تحمل التكاليف المتزايدة باستمرار جراء تغير المناخ”.

وقالت “لقد قدمت الصفقة الأوروبية الخضراء بعد أحد عشر يومًا من بداية ولايتي في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، مع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، قمنا بتحويل هدف المناخ هذا إلى التزام قانوني حقيقي. وبفضل قانون المناخ الأوروبي، الأول من نوعه، نقوم حاليًا بتنفيذ استراتيجية نمو جديدة لتحقيق الحياد المناخي على أساس الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري”.