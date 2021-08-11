خبير إيطالي يرفض التسرع بشأن الجرعة الثالثة للقاحات كورونا وتطعيم الاطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ناشد المدير الطبي لمعهد “سبالانزاني” الوطني للامراض المعدية بالعاصمة روما، فرانشيسكو فايا، الشركات المصنعة للقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 بالتريث بشأن الجرعة التعزيزية الثالثة، كما أعرب عن رفضه تحصين الاطفال دون الـ12 عاما، في وقت أعلنت فيه سلطات بلاده تسريع حملة التطعيم الوطنية للفئات 12-18 عاما اعتبارا من منتصف الشهر الجاري مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الخبير الطبي، في حوار مع محطة (سكاي نيوز 24) الايطالية “أقول للشركات المصنعة دعونا نتوقف فيما يتعلق بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس التي يجب ألا نسرع ​​من أجلها ، بل نفكر في الذاكرة المناعية والخلايا اللمفاوية التائية”.

واضاف في إشارة إلى دعوات لتطعيم الفئات العمرية تحت 12 عاما، “بالنسبة للسكان غير المرتبطين إحصائيًا بـ المرض، ينبغي عدم إمالة الميزان نحو المخاطر مقارنة بالفوائد”. وأكد الخبير أنه يعارض بشدة التطعيم لمن هم أقل من 12 عامًا “ليس فقط لعدم وجود الارتباط إحصائيا بين الاطفال وانتشار العدوى، بل أيضًا لعدم خطورة الوباء عندما يصيب الأطفال دون سن 12 عامًا”. وقال “المشكلة هي أنه يمكن حدوث آثار جانبية على أي حال. فالعدوى ليست منتشرة بهذه الكثافة بين الأطفال كما أن الوباء لا يشكل مرضا لديهم” مقارنة بالبالغين.