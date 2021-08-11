إسرائيل تزود سي أي ايه بـ”معلومات” عن برنامج إيران النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه زود وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي ايه) بمعلومات استخبارية عن نشاط إيران النووي.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس: “استضفت اليوم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز ورئيس الموساد، ديفيد بارنياع”.

وأضاف في تغريدة على حسابه في (تويتر): “ناقشنا التعاون الاستخباراتي كجزء من الرابطة الفريدة بين بلدينا. قدمت لشريكي الأمريكي معلومات استخباراتية بخصوص العدوان الإيراني في المنطقة وبرنامجها النووي”.

وتابع: “أكدت على ضرورة توسيع نطاق عمل المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”، كما “ناقشنا أيضًا الحاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية والأطراف المعتدلة الإضافية في المنطقة”.

وكان المسؤول الأمني الأمريكي وصل أمس الى إسرائيل.

والتقى بيرنز اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد لقاء مع رئيس الموساد ديفيد بارنياع.