إيطاليا: 31 وفاة جديدة بكوفيد-19 وارتفاع معدل الحالات الايجابية الى 3%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاربعاء تسجيل 31 حالة وفاة و6968 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت ايضا 31 حالة وفاة والاصابات 5636 إصابة، فيما عاد معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات الى الارتفاع، بعد الانخفاض المسجل أمس، من 2.3%. الى 3%.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين و413 ألفا و161، منهم 128 ألفا و304 حصد أرواحهم الفيروس.

وحسب البيانات، زاد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بعد أن انضم اليهم 15 آخرين، ليبلغ مجموعهم اليوم 337 مريضا، وكذلك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بإضافة 68 مريضا جديدا، ليصبحوا 2948.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و166 ألفا و95، بعد شفاء 4450 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.