وزير الصحة الايطالي: 70% من السكان تلقوا الجرعة الاولى من لقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الصحة في الحكومة الايطالية، روبرتو سبيرانتسا اليوم الخميس أن متلقي الجرعة الاولى على الاقل في حملة التطعيم الوطنية ضد وباء كوفيد-19 تجاوزا الـ 70% من السكان من سن الاثني عشر عاما فما فوق.

وكتب الوزير في منشور على صفحته الرسمية في منصة (فيسبوك) “اليوم في إيطاليا، نتجاوز 70 بالمائة من الأشخاص الذين يمكن تلقيحهم وحصلوا على الأقل على الجرعة الأولى من اللقاحات”.

وقال: “إنها نتيجة مشجعة للغاية. علينا المضي قدما في هذا المسار لأن اللقاحات هي أفضل وسيلة لبداية موسم مختلف”، مقدما الشكر إلى “كل الفرق التي تعمل كل يوم لتحقيق هذا الهدف في كل ركن من أركان البلاد”.