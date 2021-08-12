الرئاسة الفلسطينية تحذر من مشاريع استيطانية إسرائيلية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعربت الرئاسة الفلسطينية عن الرفض والادانة الشديدة لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها “مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة”.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة الأسبوع القادم على بناء ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية بمقابل السماح للفلسطينيين ببناء الف وحدة سكنية على أراضيهم في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن “هذا القرار الإسرائيلي المرفوض يخالف الموقف الاميركي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب الاميركي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب”.

وفي هذا الصدد، فقد طالبت “الجانب الأميركي والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار”.

وحذرت من أن “هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأميركية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين”.

وجددت الرئاسة التأكيد، على أن “الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ان السلام والامن الحقيقيين مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة”.

وشددت على ان “الاستيطان، خاصة في مدينة القدس الشرقية، خط احمر، وأن القدس ومقدساتها ليست للبيع او التنازل او المساومة، ولن يُقبل إطلاقاً المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدة أن طريق السلام واضح وكذلك طريق الامن والاستقرار”.