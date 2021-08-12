وزير إيطالي سابق: تدفقات المهاجرين ستتضاعف إذا لم تتدخل أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الداخلية الايطالي الاسبق، ماركو مينيتي، في إشارة إلى تدفقات المهاجرين عبر المياه البحر الابيض المتوسط، أنه “من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا في الأشهر المقبلة وستتضاعف التحركات البشرية الكبيرة، إذا لم تتدخل أوروبا قبل فصل الخريف”.

ودافع مينيتي، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، عن وزيرة الداخلية الحالية لوتشانا لامورجيزي التي انتقد أدائها زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، حيث شدد على أن “الخطأ هو الاعتقاد بأن الهجرة ظرفية وليست ظاهرة هيكلية ، وبالتالي يتم حل كل شيء ببساطة عن طريق التحكم في الحدود البحرية”، منوها بأن “الهجرات، على مدار التاريخ ليست حالات طوارئ بل ظواهر هيكلية”.

وأردف “هذا يعني أنه لا يمكن محوها وكل من يقول ذلك لا يصيب الحقيقة. يجب ألا تعاني الديمقراطيات الكبرى من هذه الظاهرة ، بل يتعين عليها إدارتها”، مع “القدرة على الحفاظ على مبدائي الإنسانية وضمان الأمن”، كما “لا ينبغي ترك الوزراء الموجودين على خط المواجهة، مثل الوزيرة لامورجيزي، لوحدهم”.