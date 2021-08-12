عمدة لامبيدوزا: استمرار تدفق قوارب المهاجرين الصغيرة من تونس يتطلب مقاربة مختلفة من روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- دعا عمدة لامبيدوزا كلا من روما وبروكسل إلى تبنى “مقاربة مختلفة” بشأن إستمرار تدفق القوارب الصغيرة للمهاجرين المنطلقة من سواحل تونس نحو الجزيرة بمقاطعة صقلية، والتي تسمى بـ”هبوط الاشباح” لصعوبة رصدها.

وقال سالفاتوري مارتيللو في تصريحات صحفية الخميس: “تعمل آلة الاستقبال في الجزيرة في الوقت الحالي بشكل منتظم، لكن عمليات الإنزال الصغيرة المستمرة تضع بقوة معضلة الطريق التونسي للهجرة، والتي تتطلب مقاربة مختلفة من جانب كل من إيطاليا وبروكسل”.

وتستمر عمليات الإنزال الذاتي في لامبيدوزا، حيث وصل هذا الصباح قاربان صغيران، على متن كل منهما 10 أشخاص، إلى رصيف شاطئ “فافالورو”، جنوب ميناء الجزيرة الصقلية.