برلماني إيطالي: على المجتمع الدولي عدم الاستسلام لحركة طالبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي، بييرو فاسينو أن إمكانية عودة حركة طالبان الى سدة السلطة في أفغانستان ستمثل “ذكرى حزينة لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2011” الارهابية، حيث يشهد الشهر القادم مرور 20 عاما عليها.

وشدد فاسينو، القيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي، في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية الخميس على أنه “يتعين على المجتمع الدولي، والولايات المتحدة في المقام الأول، عدم الاستسلام لانتصار (محتمل) لحركة طالبان. وعلى الرغم من أن السيناريو يبدو محسوما إلى حد ما، إلا أنه ينبغي التحرك على الأقل لمنع حدوث نتيجة كارثية”.

وعن التقدم السريع لعناصر حركة طالبان وسيطرتهم على عواصم 10 ولايات واقترابهم من عاصمة أفغانستان، قال فاسينو إن “ما يحدث الآن كان متوقعًا إلى حد كبير، بالنظر إلى أن المخابرات الأمريكية تنبأت بسقوط كابول في غضون 6 أشهر. ويتساءل المرء ما الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرار الانسحاب وهي على علم بالمأساة التي ستقع “.

وأضاف البرلماني الايطالي “إذا وصلت طالبان إلى كابول، فسيتم فرض البرقع على النساء مرة أخرى ومنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس ورجم الزناة المزعومين وقطع أيدي اللصوص وفرض الشريعة ، وسيخاطر بحياته أي شخص يؤمن بالحقوق والديمقراطية”.