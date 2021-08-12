أخصائي إيطالي: تطعيم الأطفال فوق سن الخامسة ضروري لتعذر تحقيق مناعة القطيع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى عضو في اللجنة التقنية-العلمية الايطالية المختصة بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أنه من الضروري تحصين الاطفال من سن 5-12 عاما باللقاحات المضادة للفيروس لتعذر الوصول إلى ما يعرف بـ”مناعة القطيع”.

وقال فابيو شيشيليانو، الخبير في طب الكوارث، في تصريح صحفي الخميس “من المحتمل جدًا الافلات من الوصول إلى مناعة القطيع مع انتشار متغير دلتا، لأن قدرة هذا الفيروس على التحور من شأنها أن تمنع تحقيق مناعة القطيع، وبالتالي من الضروري الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتحصينهم”.

وعن الجدل الحالي، حتى بين الاطباء، بشأن تطعيم الاطفال، قال “في هذه الحالة لا يمكننا التفكير من حيث كوننا موافقين أم لا، يجب أن توضع في الميزان المزايا والمخاطر لحملة تطعيم تشمل الفئات العمرية 5-12 سنة. وفي هذه اللحظة من الضروري للغاية تحصينهم”.