إيطاليا: 30 وفاة جديدة بكوفيد-19 وتسجيل 7270 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الخميس تسجيل 30 حالة وفاة و7270 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 31 حالة وفاة والاصابات 6968 إصابة، فيما ارتفع مجددا معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات الى 3.3%. (أمس كان 3%).

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين و420 ألفا و429، منهم 128 ألفا و334 حصد أرواحهم الفيروس.

وحسب البيانات، زاد عدد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بعد أن انضم اليهم 15 آخرين، ليبلغ مجموعهم اليوم 352 مريضا.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و170 ألفا و810، بعد شفاء 4715 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.