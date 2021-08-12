اسرائيل والمغرب تتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي الى سفارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اتفقت إسرائيل والمغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما الى مستوى السفارات في غضون شهرين.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في ختام زيارة للمغرب، أنه في غضون شهرين ستفتح سفارات كاملة في كل من الرباط وتل أبيب.

وأشار إلى أنه اتفق على ذلك مع نظيره المغربي ‎ناصر بوريطة.

وقد سلم لابيد بوريطة رسالة من الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ موجهة للملك المغربي محمد السادس دعاه فيها للقاء.

وجاء في الرسالة “يسعدني أن ألتقي مع جلالتك في المستقبل القريب. كلّنا أمل أن نقوم بتوسيع التعاون خلال السنوات المقبلة بما فيه خير للشعبين”.

وافتتح لابيد ونائب وزير الخارجية المغربي محسن جزولي الممثلية الإسرائيلية في الرباط.