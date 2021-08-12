قائد سابق لقوة إيساف الدولية: لا لعملية عسكرية أخرى في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى القائد السابق للقوة الدولية للمساعدة الامنية (إيساف) في افغانستان، الجنرال ماورو ديل فيكيو أنه “لا يمكن تصور عملية عسكرية أخرى إلى أجل غير مسمى” لمنع حركة طالبان من السيطرة على السلطة في كابل.

وأشار الجنرال الايطالي، في تصريح الخميس لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، إلى أن “الوضع صعب للغاية”، حيث “لم أكن أتوقع أنه سينتهي على هذا النحو وفي مثل هذا الوقت القصير”.

ووفق القائد السابق لـ(إيساف) التي انتهت مهمتها في عام 2014، فإن “هناك حاجة إلى إدراك المجتمع الدولي لحماية معايير الديمقراطية والتنمية التي تم التوصل إليها والتي لا يمكن للمرء أن يعتقد أن هذه الحماية ذات طبيعة عسكرية. أفغانستان كانت في حالة حرب لمدة 20 عامًا ولا يمكن تصور عملية عسكرية أخرى إلى أجل غير مسمى”.

وأردف موضحا “نحن بحاجة إلى عملية سياسية وتسوية تحافظ على المستويات الديمقراطية المكتسبة وتسمح بعدم العودة إلى وضع ما قبل عام 2001”.