رينزي: ترك أفغانستان بأيدي طالبان خطأ تاريخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، ماتيو رينزي “ترك أفغانستان في أيدي طالبان” بـ”الخطأ التاريخي”، الذي “نخاطر بدفع ثمنه باهظاً” في المستقبل.

وكتب رينزي، زعيم حزب (إيطاليا حية) المنتمي للإئتلاف الحاكم، في منشور الجمعة على منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “احترم كثيرا خيارات حلف شمال الاطلسي… ولكن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد، ومن الخطأ الاستخفاف بالمتطرفين”.

وكان وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني قد أعلن في نهاية حزيران/يونيو الماضي إكتمال انسحاب كتيبة قوات بلاده العسكرية التي كانت ترابط في هرات في إطار مهمة حلف شمال الاطلسي، ولكنه شدد في تصريحات لاحقة على أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي السماح بأن تعود أفغانستان ملاذا آمنا للارهابيين”.