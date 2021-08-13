إيطاليا تتلقى 24.9 مليار يورو كأول دفعة من صندوق التعافي الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها سلمت إيطاليا 24.9 مليار يورو كأول دفعة من حزمة التمويل الاوروبية لصندوق التعافي الوطني، أي ما يعادل 13% من مجموع 191.5 مليار يورو المعلن تخصيصها لروما في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF).

ويعتبر 8.95 مليار يورو من هذه الدفعة كمساعدات غير قابلة للسداد و 15.93 مليار الباقية كقروض.

وكان الاتحاد الاوروبي قد أعطى في شهر حزيران/يونيو الماضي الضوء الاخضر لمخطط التعافي الايطالي الذي تضمن إستثمارات عامة وإصلاحات.

وأشارت المفوضية الاوروبية في مذكرة بهذا الصدد إلى أن “إيطاليا هي واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقى تمويلًا مسبقًا، مما سيساعدها على بدء تنفيذ تدابير الإصلاح والاستثمارات الحاسمة الواردة في خطة التعافي والصمود الوطنية”.

وتعليقا على هذا الاعلان، شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، باولو جينتيلوني على أن صندوق التعافي الاوروبي “فرصة تاريخية للاستثمار في قوة إيطاليا ولإعادة إطلاق اقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.