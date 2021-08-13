وفاة مؤسس منظمة إيمرجنسي الطبية الانسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توفى مؤسس منظمة (إيمرجنسي) الانسانية الايطالية، الجراح جينو سترادا عن 73 عاما، حسبما أفادت مصادر قريبة من الأسرة.

سترادا أسس المنظمة في مدينة ميلانو في عام 1994، وتهتم إيمرجنسي بتقديم العلاج الطبي لضحايا الحروب من المدنيين وتدير منشآت صحية في عدة مناطق أزمات كأفغانستان والعراق وجمهورية افريقيا الوسطى والسودان وسيراليون وأوغندا، إضافة إلى مقاطعة صقلية الايطالية.

وتعليقا عى نبأ الوفاة، كتب وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانتسا في تغريدة على (تويتر): “الدفاع عن الإنسان وكرامته على الدوام وفي كل مكان. هذا هو أفضل درس من جينو سترادا، يجب ألا ننساه أبدًا”.