أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان: نحن دائما في حوار مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين أن الكرسي الرسولي “دائما في مرحلة حوار” مع السلطات الصينية.

وأشار، في حديث مع موقع إعلامي إيطالي، إلى “الاتفاقية التاريخية” مع بكين التي تمَّ توقيعها عام 2018 وتجدّدت في عام 2020 لمدة عامين آخرين، وهي خطوة انتقدتها الادارة الامريكية حينها إبان رئاسة دونالد ترامب خاصة من جانب وزير الخارجية الكاثوليكي مايك بومبيو الذي قال “ليس هناك مكان تتعرض فيه الحرية الدينية للهجوم اليوم أكثر من الصين”.

ووفق الكاردينال بارولين، فإن “الوباء قد أثر أيضًا على هذا المجال، مما جعل اللقاءات أكثر صعوبة”، ومع ذلك “نأمل في أقرب وقت ممكن أن نتمكن من استئناف الاجتماعات وأن نتمكّن من التعامل مع العديد من القضايا الأخرى التي على الطاولة والتي تتعلّق بحياة الكنيسة الكاثوليكية في الصين”، حسبما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان التي نشرت مقتطفات من المقابلة.

وعن الكاثوليك الصينيين، قال أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان “نحن فخورون بشهادة الإيمان التي يقدمونها. نأمل أن يكونوا على الدوام مواطنين صالحين وكاثوليك صالحين، يعبرون عن هذا البعد المزدوج أيضًا في حياتهم الملموسة”.