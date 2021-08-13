السفير الامريكي لدى ليبيا يزور تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن زيارة “مثمرة” إلى تركيا للمبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند جرت يومي 12 و 13 آب/أغسطس الجاري، وذلك في إطار جهود إدارة واشنطن للدفع من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية بموعدها المحدد في شهر كانون الاول/ديسمبر القادم.

واشارت السفارة الامريكية في تغريدة عبر منصة (تويتر) إلى أن الزيارة ركزت على “الضرورة الملحة لوضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات”.

وجددت السفارة “دعم الادارة الامريكية حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية”، موجهة الدعوة إلى الاطراف الرئيسية لـ”استخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لعمل ما هو أفضل لجميع الليبيين”.