تنسيق إيطالي-أمريكي بشأن البعثات الدبلوماسية في كابل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية الجمعة أنها على “اتصال وثيق” مع نظيرتها الامريكية في ضوء تقدم حركة طالبان في أفغانستان.

واشارت مصادر دبلوماسية في روما إلى أن إتصالا جرى أمس بين الأمين العام لوزارة الخارجية الايطالية إيتوري سيكوي ونائبة وزير الخارجية الامريكي، ويندي شيرمان، حيث اتفق الجانبان على زيادة تعزيز التنسيق بين سفارات الدول الحليفة في كابل، وكذلك على المستوى الثنائي، وتمت مناقشة المبادرات التي يمكن إتخاذها في حال تدهور الوضع الأمني ​​على الارض.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أعلنت في وقت سابق ارسال ثلاثة آلاف جندي إلى مطار العاصمة كابل لضمان إجلاء أعضاء سفارتها بأمان.

ولم تعلن روما حتى اللحظة قرارا بشأن بعثتها الدبلوماسية في افغانستان ولكنها أكدت العمل على ضمان سلامة اعضائها.