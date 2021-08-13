إيطاليا: 45 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 وتسجيل 7409 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت مساء الجمعة تسجيل 45 حالة وفاة و7409 إصابة جديدة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الوفيات المعلنة أمس الخميس كانت 30 حالة وفاة والاصابات 7200 إصابة، فيما سجل معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات تراجعا طفيفا حيث انخفض من 3.30% الى 3.28%.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 427 ألفا و827، منهم 128 ألفا و379 حصد أرواحهم الفيروس.

وحسب البيانات، زاد الأشخاص بوحدات العناية المركزة في المستشفيات بعد أن انضم اليهم 17 آخرين، ليبلغ مجموعهم اليوم 369 مريضا، وكذلك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بإضافة 58 مريضا جديدا، ليصبحوا 3033.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و175 ألفا و198، بعد شفاء 4388 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.