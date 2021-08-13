مسؤول فلسطيني: تعديل وزاري على حكومة اشتيه قبل نهاية الشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكد مسؤول فلسطيني رفيع على أنه سيتم قبل نهاية الشهر الجاري الإعلان عن تعديل وزاري على حكومة محمد إشتية.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن التعديل يشمل تعيين وزيرا للداخلية واخر للأوقاف وهما الحقيبتان بمسؤولية رئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة.

وأشار المسؤول إلى ان التعديل سيشمل عددا من الوزارات بما فيها الصحة.

ولفت المسؤول الى أنه يترافق مع هذه الخطوة الإعلان عن تغييرات على عدد السفراء حول العالم.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى انه سيتم أيضا الإعلان عن عدد من التغييرات في محافظات بالضفة الغربية.

وكان المجلس الثوري لحركة (فتح) أوصى قبل نحو الشهرين بإجراء تعديل وزاري وتغيير سفراء ومحافظين.