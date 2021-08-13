تسهيلات إسرائيلية للتجار وللتصدير من قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على ادخال تسهيلات للتجار والتصدير من قطاع غزة إلى إسرائيل إثر الهدوء الأمني مؤخرا.

وقال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان إن “منسق أعمال الحكومة غسان عليان أعلن اليوم (الجمعة) عن استئناف دخول 1000 تاجر و350 تصاريح رجال أعمال من غزة إلى إسرائيل، عن طريق معبر إيرز، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد، على أن يتم إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد للكورونا والمتعافين فقط”.

وأضاف: “إلى جانب ذلك ونظرًا للاستقرار الأمني الذي تم الحفاظ عليه خلال الفترة الأخيرة في قطاع غزة، فإنه سيتاح التصدير من قطاع غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر كيرم شالوم، وسيتم توسيع الاستيراد من إسرائيل إلى غزة حيث سيشمل كذلك مكونات من قطاع المواصلات والاتصالات أيضًا، كما وسيتم إدخال المعدات والبضائع من أجل تطوير البنية التحتية الإنسانية في القطاع”.

وتابع “إن الخطوات المدنية التي وافق عليها المستوى السياسي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة”.