برلماني إيطالي يدعو لإنقاذ من عمل لأجل الإيطاليين في أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن هناك “مأساة إنسانية تحدث في أفغانستان” اليوم، فـ”ثمن انتصار طالبان سيكون باهضاً، وبالنسبة للنساء قبل كل شيء”.

وأضاف عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي أندريا دي ماريا، في تغريدة على مدونة (تويتر) الإثنين، أنه “في هذه الساعات، يجب القيام بكل ما هو ممكن لضمان الأمان لمواطنينا”، وكذلك “للمواطنين الأفغان الذين عملوا معنا أيضاً”.

من جانبها، كتبت رئيسة لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي روبرتا بينوتي، أن “صوراً درامية تُنقل من مطار كابول، تجسد هرب الأفغان الذين اعتمدوا على الوعود الغربية”، لذا “لا يمكن للمجتمع الدولي أن ينأى عن نفسه بالأمر وكأنه لا يتحمل أي مسؤولية”.

وشددت وزيرة الدفاع السابقة على “وجوب أن يكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجتمع اليوم، مصمماً على اتخاذ قرار بشأن إجراءات الحماية”. واختتمت بدعوة “أوروبا لاتخاذ إجراءات قوية ومتماسكة من أجل ضمان حقوق اللاجئين”.