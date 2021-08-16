الخارجية البلجيكية: عملية اجلاء رعايانا من أفغانستان شديدة التعقيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت وزارة الخارجية البلجيكية بـ”المعقدة” عمليات اجلاء رعايا البلاد المتواجدين حالياً في أفغانستان، مشيرة إلى أن الجيش بصدد التحضير لإرسال طائرات لإتمام هذه العملية.

ويتعلق الأمر هنا بحوالي 60 مواطناً بلجيكيا منهم 34 من المقيمين الذين يعملون لصالح منظمات غير حكومية او يحملون جنسية مزدوجة وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى 13 آخراً تواجدوا بشكل عابر في البلاد في هذا التوقيت.

في هذا الإطار، أشارت الخارجية البلجيكية أن الرحلات التجارية من وإلى مطار كابل قد توقفت تماماً، موضحة أن بعض المواطنين البلجيكيين قد توجهوا لطلب المساعدة نحو السفارة البلجيكية في اسلام آباد في باكستان، بسبب عدم توفر سفارة أو إدارة قنصلية في أفغانستان.

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع البلجيكية ليديفين دو دوندر، إن الجيش سينظم 4 رحلات على متن طائرات عسكرية لإجلاء الرعايا من مطار كابُل بالسرعة الممكنة.

ولفتت الوزيرة النظر إلى وجود تحدٍ آخر يواجه السلطات وهو عمليات اجلاء الأفغان الذين تعاونوا مع الجيش البلجيكي طيلة مدة عمله في أفغانستان تحت راية حلف شمال الأطلسي.

هذا وأشارت الوزيرة إلى أن السلطات البلجيكية تتيح الفرصة للأشخاص الذين تعاونوا مع قواتها وأفراد عائلاتهم بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إنسانية للتوجه إلى بلجيكا، وقد “تم إعطاء ثلاثة تأشيرات حتى الآن”، وفق كلامها.

يذكر أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، ألمانيا، فرنسا قد قامت بتجميع رعاياها في مطار كابُل بانتظار عملية اجلائهم.

