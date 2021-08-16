مصادر برلمانية إيطالية: احاطة للوزيرين دي مايو وغويريني حول أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وفقا لما علم من مصادر برلمانية، فإن من المقرر عقد جلسة استماع لوزيري الخارجية لويجي دي مايو والدفاع لورينزو غويريني بشأن أفغانستان أمام اللجنة المعنية بالمجلس في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكان نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا) أنطونيو تاياني قد دعا إلى “التخطيط لعقد لقاءات فورية مع قادة طالبان”، مطالبا “الممثل الأعلى للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بإحاطة الاتحاد الأوروبي والبرلمان الإيطالي حول استراتيجيات مكافحة الإرهاب الإسلامي وتدفقات الهجرة”.

وأضاف تاياني موضحاً: “لقد طرحت سؤالاً على الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي حول الكيفية التي يعتزم بها إدارة الأزمة في أفغانستان”، فـ”هناك خطران يلوحان في الأفق بالنسبة لأوروبا: الأول مرتبط بالإرهاب الإسلامي الذي يهدد بالظهور مرة أخرى داخل حدود الاتحاد الأوروبي والذي فقد مواطنون أوروبيون عديدون حياتهم بسببه في الماضي”.

وتابع، “ما تزال نصب أعيننا الهجمات الجهادية في برلين وباريس ولندن وليس أقلها هجوم ستراسبورغ حيث فقد مواطننا أنطونيو ميغاليتسي حياته”. أما الخطر “الثاني، فهو أزمة إنسانية تهدد بالتحول إلى هجرة جماعية خطيرة للغاية بالنسبة لنظامنا الاجتماعي المختل أصلاً”.

وخلص تاياني الى القول إن “آلاف المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا، يواصلون الرسو على سواحلنا في هذه الساعات”.