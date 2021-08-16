حماس تبارك لطالبان “انتصارها” على الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – باركت حركة (حماس) الإثنين، لحركة (طالبان) الأفغانية ما اسمته انتصارها على الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت (حماس) في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إنها “تبارك للشعب الأفغاني المسلم اندحار الاحتلال الأمريكي عن كافة الأراضي الأفغانية”.

وهنأت “حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على الانتصار الذي جاء تتويجا لجهادها الطويل على مدار عشرين عاماً مضت”.

وقالت: “تمنت الحركة للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار”.

وأضافت، أن “زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه، ليثبت مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله”.