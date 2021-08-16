إيطاليا: اعتقالان بتهمة تسهيل إدخال مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – ألقت قوات شرطة كالياري (مقاطعة ساردينيا ـ جنوب) القبض على رجلين يترأسان تنظيم إجرامي عابر للحدود، مكرس لتسهيل الهجرة، كانا يستعدان لإدخال مهاجرين غير نظاميين “خطرين” إلى إيطاليا.

وأعلنت الشرطة أنها صادرت “سفينة شراعية بطول 17 مترا ترفع العلم الهولندي”، في إطار “عملية أجرتها فرقة العمليات المتنقلة في كالياري، بتوجيه من مديرية مكافحة المافيا في عاصمة ساردينيا وبالتنسيق مع المديرية الوطنية لمكافحة المافيا”.

وذكرت الشرطة أن “تنفيذ إجراءات الحجز الاحترازية كان ضروريا، لأن التنظيم الإجرامي كان ينظم عملية نقل وشيكة إلى الأراضي الإيطالية لبعض المهاجرين الخطرين من أصل مغاربي”، مبينة أنه “تم في العملية، استخدام الوحدات الجوية والبحرية التابعة لقوات خفر السواحل، تحت إشراف المركز الوطني لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري (IMRCC) في روما”.