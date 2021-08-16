سيناتور إيطالي: الصين تمضي قدما بتوسعها الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سيناتور إيطالي، أن الصين تمضي قدما على طريق توسعها الاقتصادي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ من حزب الرابطة، روبرتو كالديرولي، في تصريحات صحافية الإثنين، أنه “عندما يحدث ما حدث في أفغانستان، حيث يتسارع تدهور الأوضاع في غضون أيام قليلة وليس في أشهر كما كان متوقعاً، فإن على المرء بالضرورة أن يفكر بأن الانسحاب المخيف للقوات الغربية كان بمثابة حماقة هائلة”.

وتابع كالديرولي: “كما يجب علينا أيضًا أن نسأل أنفسنا عن جدوى دولة طالبان الإسلامية، المتطرفة والراديكالية، في أفغانستان؟”، وأردف “لدي فكرة ما تنقلني إلى الشرق الأقصى، لأن أول من يقود هذه التحركات على لوحة الشطرنج الدولية هي الصين، والتي تضعف بهذا أعداء الولايات المتحدة، وأوروبا المتصاغرة باستمرار، ماضية على طول خط توسعها الاقتصادي وليس فقط”.

وذكّر السيناتور بـ”التجارب المشبوهة في ووهان أولاً، والآن دولة من المتعصبين الإسلاميين ستصبح مَشجباً للجهاديين المستعدين لضرب غربنا الضعيف”. واختتم مشيرا إلى أنه “من ناحية الجدوى، كل واحد يعطي إجاباته الخاصة”.