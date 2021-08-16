أخصائي وبائيات إيطالي: تطعيم الشباب أولوية اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى أخصائي وبائيات إيطالي أن “من الحق في هذه المرحلة، إعطاء الأولوية لتطعيم الشباب”، وإنْ كانت “الفئات الأكثر عرضة للخطر، أي الأشخاص الذين دفعوا في الموجات الماضية أعلى ثمن من حيث الوفيات والدخول إلى وحدات العناية المركزة، تم تأمين وضعهم”.

جاء ذلك على لسان أستاذ الأمراض المعدية بجامعة القلب الأقدس الكاثوليكية، ومدير الوحدة التشغيلية للأمراض المعدية بمستشفى جيميللي في روما، روبيرتو كاودا، في إشارة إلى إمكانية التحاق الأشخاص بين سن 12 و18، اعتبارا من اليوم بركب حملة التطعيم دون حجز مسبق.

وأضاف أخصائي الأوبئة في تصريحات متلفزة الإثنين، أنه “لا يزال هناك بضعة ملايين من الإيطاليين فوق سن الخمسين، ينبغي الاقتراب منهم ومحاولة إقناعهم بأخذ اللقاح”، معرباً عن الاعتقاد بأن “كثيرين منهم ليسوا من معارضي اللقاحات بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنهم مترددون فقط”. واختتم بالقول إن “حملة التطعيم في إيطاليا تسير على ما يرام بشكل عام، وأعتقد أن الاهتمام بالشباب أولوية الآن”.