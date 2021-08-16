مسؤولة دبلوماسية إيطالية: ضمان خروج من يريد مغادرة أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مسؤولة دبلوماسية إيطالية إن “من الضروري بالتأكيد التفكير في أسباب الفشل في أفغانستان ولماذا لم يؤد عمل الغرب في هذا البلد إلى النتائج المرجوة، لكن أولاً وقبل كل شيء، علينا الآن التركيز على حالة الطوارئ الإنسانية المأساوية التي أعقبت سقوط كابُل”.

وأضافت نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني في تصريحات إذاعية الإثنين، “يجب أن نتمكن لا من إعادة مواطنينا الموجودين هناك وحسب، بل وجميع الأفغان الذين تعاونوا مع المؤسسات الإيطالية أيضًا، الذين عملوا مع وحدتنا وساهموا بالعمل مع هيئة التعاون الإيطالي، الذي نفذّ العديد من المشاريع في أفغانستان”.

وتابعت، “بعد ذلك يأتي الموظفون الأفغان، أو أولئك الذين عملوا في المنظمات غير الحكومية الإيطالية وجمعياتنا هناك”، والتي “ترد منها تقارير عن حالات إنسانية مأساوية للغاية”. وذكرت سيريني، أن “لدينا أشخاص في هرات ينبغي مساعدتهم على الوصول إلى مطار كابُل ليتم نقلهم”. وشددت المسؤولة الدبلوماسية على أن “المسألة تتعلق بإنقاذ هؤلاء وجميع الأشخاص الآخرين الذين تربطهم صلات ببلدنا، والذين ساعدونا ويمكننا الترحيب بهم، وذلك بفضل العديد من الهيئات المحلية التي عرضت استضافتهم”.

وخلصت سيريني إلى القول، إنه “بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، أطلقنا نداءً لمن لديهم اليوم السلطة في ظل هذا الوضع للسماح بخروج منظم وآمن، لا للأجانب وحسب، بل لجميع الأفغان الذين يرغبون بمغادرة البلاد أيضًا”.