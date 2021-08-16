دراغي: نعمل مع الشركاء الأوروبيين لحل أزمة أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن بلاده تعمل مع الشركاء الأوروبيين لحل الأزمة في أفغانستان”، فضلا عن “حماية حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص”.

وأعرب دراغي في بيان الإثنين، عن “الشكر للقوات المسلحة على العمليات التي تتيح إرجاع مواطنينا المتمركزين في أفغانستان إلى إيطاليا”.

وسلط رئيس الحكومة الضوء في المذكرة على “التزام إيطاليا بحماية المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع مهمتنا”، وقال إنه “على اتصال دائم بوزيري الدفاع لورينزو غويريني والخارجية لويجي دي مايو”، بهذا الشأن.

وخلص دراغي إلى القول مجدداً إن “إيطاليا تعمل مع شركاء أوروبيين لإيجاد حل للأزمة تحمي حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة”.