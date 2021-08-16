إيطاليا: 3674 إصابة بكوفيد و24 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 3674 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في أرجاء إيطاليا، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة أخرى.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “الحالات الإيجابية الجديدة كانت قد بلغت حتى أمس 5664 إصابة و19 حالة وفاة”، مبينة أنه “منذ بداية حالة الطوارئ وصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 128456 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أن “الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت إجراء 74,021 تحليل كشف عن العدوى، وهو رقم يقل بكثير عن 160,870 مسحة أجريت بالأمس”، والتي “يرتفع بموجبها معدل الحالات الإيجابية إلى 4.8٪، بينما كان أمس قد توقف عند 3.5٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج بالمستشفى لظهور الأعراض عليهم، وهم 3334 (أمس 3162)، أي بزيادة قدرها 172 شخصًا، بينما تم إدخال 404 شخصًا إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم بزيادة بمجموع 20 حالة مقارنة بالأمس، مع 32 حالة في الـ24 ساعة الماضية”.

وخلص جدول وزارة الصحة الى القول إنه “تماثل للشفاء 4,187,186 إجمالياً”، أي “بزيادة قدرها 3477″، وأن “هناك حاليا 128,696 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس”، وهي “بزيادة بمجموع 168 حالة”.