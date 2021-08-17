بلجيكا: نريد إجلاء المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن وزير الهجرة واللجوء البلجيكي سامي مهدي، أن بلاده ستعمل على اجلاء الأفغان المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين المدنيين من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان.

وأشار مهدي في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء، إلى أن الحفاظ على حياة وأمن هؤلاء يحتل مكان الأولوية بالنسبة لبلاده، “النشطاء والمدافعين عن حقوق المرأة هم أول ضحايا طالبان”، وفق كلامه.

ويتعلق الأمر هنا، حسب مصادر محلية، بالعاملين في منظمات تمولها أو تدعمها السلطات البلجيكية بشكل أو بآخر.

لكن المصادر لم تعط أي تفاصيل عن عدد هؤلاء أو عن موعد الاجلاء، وبشكل خاص أن العمل يجري حالياً على إعادة رعايا البلاد وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى من عملوا مع القوات البلجيكية من مترجمين وأدلاء وموظفين محليين.

يذكر أن بلجيكا كانت قد أرسلت ثلاث طائرات حربية باتجاه كابول لإخلاء رعاياها.

وكان سامي مهدي قد أعلن يوم أمس عن قراره تعليق عمليات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وذلك بسبب خطورة الوضع في بلادهم.

