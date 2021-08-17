اجتماعات أوروبية لإعداد آليات تعامل مع أزمة هجرة محتملة من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تترأس المفوضية الأوروبية اليوم اجتماعاً على مستوى خبراء وممثلي الدول الأعضاء وإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد لدراسة آليات تفادي أزمة هجرة جديدة قد تنشأ عن تدفق مهاجرين قادمين من أفغانستان.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، على لسان المتحدث باسمها ايريك مامير، أن هذا الاجتماع سيكون واحداً من بين مشاورات عديدة ستجري خلال الأيام القادمة لمعاينة تطورات الوضع في أفغانستان ودراسة تداعياته خاصة لجهة إمكانية تدفق مهاجرين إلى أوروبا.

وكان مامير يعلق على تصريحات للمفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية باولو جينتيلوني، أكد فيها على ضرورة تأمين ممرات إنسانية للأفغان الراغبين باللجوء أدول الاتحاد بعد أن استولت حركة طالبان على السلطة في بلادهم.

وتؤكد المفوضية على أن الأولوية حالياً ستُعطى لعمليات اجلاء الرعايا الأوروبيين والمدنيين الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية، “نعمل من أجل إيجاد طرق آمنة للهجرة مع الحرص على حماية الحدود الأوروبية من الهجرة غير النظامية”، وفق المتحدث.

واعتبر المتحدث أن “تهديدات” تدفق مهاجرين غير نظاميين من أفغانستان إلى دول الاتحاد، يجب أن تُحفز حكومات دول التكتل وتدفعها للتوافق على كل مواد ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي اقترحته المفوضية نهاية العام الماضي.

هذا و لا يتوفر لدى دول ومؤسسات الاتحاد حالياً أي مقاربة أو رؤية مشتركة حول كيفية إدارة أزمة مهاجرين قد يتدفقون من أفغانستان مروراً بدول ثالثة.

يذكر أن التطورات في أفغانستان ستُبحث من مختلف جوانبها خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد يُعقد بعد ظهر اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة.

