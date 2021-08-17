ستولتنبرغ: استمرار دعمنا لأفغانستان مقترن بانتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة شاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) حركة طالبان بالعمل على تأمين انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة وضمان احترام حقوق الانسان، موضحاً أن المساعدات الأطلسية غير العسكرية لأفغانستان لن تستمر إلا إذا تحققت هذه الشروط.

وكان يانس ستولتنبرغ يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل حول تطورات الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى أن الحلف سيستخدم كل ما بوسعه للحفاظ على الأمن والسلام في أفغانستان وأنه سيستمر في تقديم مساعدات تنموية وإنسانية للشعب الأفغاني.

واعتبر ستولتنبرغ أن الحلف أنجز مهمته في أفغانستان من ناحية اضعاف تنظيم القاعدة ومحاربة الإرهاب الدولي، مذكراً ان قوات الحلف لم تأت لأفغانستان لتبق للأبد وأن قرار الانسحاب لم يكن يخلو من المخاطر.

وشرح المسؤول الأطلسي بإسهاب المكاسب التي حققتها أفغانستان خلال تواجد القوات الحليفة على أراضيها خاصة لجهة تطوير مفاهيم احترام حقوق الانسان والنساء والأقليات، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذه القيم مستقبلاً.

ووصف ستولتنبرغ بـ”المأساة” ما يحدث حالياً في أفغانستان، ملقياً اللوم على القوات الأفغانية التي انهارت سريعاً أمام تقدم حركة طالبان، “علقنا كل الدعم الذي كان من المقرر تقديمه للقوات العسكرية والأمنية الأفغانية”، حسب تصريحاته.

كما تطرق المسؤول الأطلسي إلى موضوع إجلاء الأجانب، مشيراً إلى أنه يعمل مع كافة الأطراف لإنجاز عمليات اجلاء رعايا الدول الأعضاء في الحلف وكل من تعاون معهم من المدنيين.

وتعهد كذلك بتأمين اجلاء كل المواطنين الأفغان الذين يشعرون بالخطر والتهديد بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، مشيراً إلى أن الاجلاء يتطلب الاستمرار في تشغيل مطار كابول، “هذا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع تركيا والعديد من الحلفاء”، كما قال.

ورداً على سؤال يتعلق بالنقاش الجاري حالياً حول إمكانية بقاء بعض دول الحلف في أفغانستان بدون الولايات المتحدة الأمريكية، أكد ستولتنبرغ أن قرار الانسحاب جاء جماعياً، بعد الانفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي بين واشنطن وحركة طالبان، وأن الحلفاء قرروا العمل معاً داخل هذا البلد والانسحاب معاً منه.

