برلماني إيطالي: الحرب سلسلة من الأخطاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي، إن الحرب تنطوي على سلسلة من الأخطاء، وقد كنا على حق بشأن معارضة الحرب في أفغانستان قبل 20 عاماً.

وأكد السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني، أن “ردود فعل إيطاليا التي رافقت التقدم السريع الذي لا يمكن إيقافه لطالبان في أفغانستان، تحمل نكهة نفاق وغير لائقة إلى حد ما. إنه نفاق وهشاشة أولئك الذين دعموا قبل 20 عامًا ما سميت حرباً إنسانية، تصدير الديمقراطية، والقنابل كحل سياسي بإجماع برلماني تقريبًا وبطريقة غير نقدية على الإطلاق. حل ثبت أنه وهمي”.

وتابع القيادي في الحزب، أن “اليوم تُظهر القضية الأفغانية أن تلك الخيارات كانت آنذاك بداية لسلسلة لا تعقل من الأخطاء، وأن كل من احتجوا من أجل السلام إذن، لم يكونوا مناهضين للوطنية، بل الوحيدين الذين فهموا طبيعة المشكلة”.

وخلص فراتوياني الى القول: “يجب اليوم على العديد من أولئك الذين أيدوا تلك القرارات في ذلك الوقت أن يقدموا اعتذارهم”.