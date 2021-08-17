السلطة الفلسطينية تساعد إسرائيل بإخماد حرائق في غابات القدس الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – انضمت طواقم أطفاء فلسطينية، الثلاثاء، الى طواقم إسرائيلية في إخماد نيران اندلعت قبل يومين في غابات بالقدس الغربية.

وضمت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية 20 إطفائياً و4 سيارات إطفاء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاءوا لمساعدة إسرائيل اليوم”.

وأضاف: “التكافل المتبادل وإنقاذ الأرواح هو في المصلحة المشتركة لنا جميعاً”.

كما وجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الشكر للفلسطينيين.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “رجال الإطفاء التابعون للسلطة الفلسطينية يشقون طريقهم للمساعدة في إخماد الحرائق في جبال القدس. شكرا لتعاونكم! تقدير”.

والسلطة الفلسطينية هي أول طرف دولي يبادر لتقديم العون لإسرائيل في إخماد الحرائق.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن النيران أتت على نحو خمسة وعشرين ألف دونم من الاحراش الطبيعية.