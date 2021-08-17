إيطاليا: إصابات كوفيد 5273 و54 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن 5273 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في أنحاء إيطاليا اليوم، وإن هناك 54 حالة وفاة جديدة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “منذ بداية حالة الطوارئ، أصيب 4,449,606 أشخاص بالفيروس، وتوفي 128,510”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، إجراء 238,073 تحليل كشف عن العدوى، بما في ذلك المسحات الجزيئية والمستضدية، والتي تُظهر نسبة حالات إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس تبلغ 2.2٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هذا الرقم الأخير قد شهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بيوم أمس، عندما كان قد استقر عند 4.9٪”.