سالفيني: يجب زيادة العقوبات ضد مسببي الحرائق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعرب زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني عن الاقتناع بأنه يجب زيادة العقوبات ضد المجرمين المسؤولين عن نشوب الحرائق.

وقال سالفيني خلال زيارة ثكنات رجال الإطفاء في ميسينا (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، إنه “بالأمس كنت في قلب منتزه أسبرومونتي الطبيعي، التقيت رؤساء البلديات، المزارعين، المواطنين والمتطوعين الذين يقاومون ضد المجرمين الذين يحرقون الحياة والطبيعة، وستتدخل إدارة مقاطعة كالابريا اعتبارا من اليوم بالفعل”.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق: “اعتبرت أن من واجبي توحيد كالابريا وصقلية أيضًا في مجال مكافحة الحرائق من خلال القدوم لتكريم رجال الإطفاء في ميسينا وشكرهم على ما يقومون به”.

وتابع “لقد سمعت من الرئيس دراغي بالفعل أن من الضروري زيادة الرجال والوسائل، فلا يمكن أن تتكرر المأساة نفسها كل صيف، لذلك يجب أن نشدد العقوبات ضد المجرمين الذين يشعلون النار، توظيف مزيد من رجال الإطفاء، وقبل كل شيء تغيير المركبات لأن المروحيات وطائرات الإطفاء تحلّق أحياناً لأن الطيارين يصنعون المعجزات فقط”.

وخلص سالفيني الى القول: “نحتاج إلى الاستثمار، هناك أموال أوروبية، والأمر يتعلق بوقاية البيئة وحمايتها، إنها حياة ينبغي صونها، لذا، فللتحد كالابريا وصقلية في مكافحة الحرائق”.