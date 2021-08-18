رينزي يدعو لتشكيل تحالف جديد ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا زعيم تيار “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي، إلى تشكيل تحالف دولي جديد ضد الإرهاب، على خلفية الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

وقال رينزي خلال بث مباشر على صفحته الخاصة في (فيسبوك) من مكتبه بمجلس الشيوخ: “طلبنا من رئيس الوزراء ماريو دراغي، الذي لا جدال في سلطته، الترويج لمبادرة”، حيث “ستعقد مجموعة العشرين في روما يومي 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهذه هي المرة الأولى التي ستجتمع فيها بإيطاليا. إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا جميعًا، ويجب وضع نقطة أساسية على جدول الأعمال، وهي تأكيد أهمية تشكيل تحالف جديد ضد الإرهاب الدولي”.

وأضاف رئيس الوزراء السابق أن “الأمر يتعلق بموضوع صعب ومهم، فما هو الدور الذي ستلعبه الصين أو روسيا في منتدى مجموعة العشرين هذا، لكن عندما يفشل الغرب، فمن واجبنا كإيطاليين أن نأخذ زمام المبادرة وأن نجعل قمة مجموعة العشرين بروما مكانًا للعودة لبحث هذه الأمور”.

وتابع “من الواضح أن هذا لا يكفي للأهمية المباشرة لأفغانستان، فهناك حاجة لإنشاء ممرات إنسانية، لجميع الأشخاص الذين تعاونوا مع الغربيين ليتم إنقاذهم، على جميع المستويات الدولية، بدءًا من الأمم المتحدة، وضمان حقوق الإنسان لأولئك الذين وثقوا بالغرب وعاشوا هذه السنوات العشرين بطريقة لا تقبلها طالبان”.

وأشار رينزي إلى أنه “إلى جانب ذلك، نحتاج إلى العودة إلى السياسة: لهذا السبب أنا هنا لأطلب من القوى السياسية عدم الاستمرار بالجدل حول تغريدة أو منشور، بل امتلاك القوة والشجاعة لإجراء مناقشة سياسية كبيرة حول هذه القضايا”.

وذكر زعيم “إيطاليا حيّة”، أن “هناك حاجة إلى نقاش سياسي حقيقي وليس شعبوي، حول مستقبل السياسة الخارجية لهذا الكوكب”، مبيناً أن “لإيطاليا فرصة تتمثل بقيادة دراغي ومجموعة العشرين. نحن بمستوى هذا التحدي ونفعل ذلك ليتمكن البرلمان من مناقشة هذه القضايا”.

وخلص رينزي إلى القول إن “ما يحدث في أفغانستان لا يمكن أن يحرك قلوبنا فحسب، بل يجب أن يجعل خطواتنا تتحرك أخيرًا نحو أوروبا أقوى وعالم أكثر قدرة على احترام القيم العظيمة للإنسان”.