وزراء داخلية أوروبا يقيمون آثار أزمة هجرة محتملة بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعقد وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة في محاولة لتقييم أخطار أزمة هجرة جديدة نحو بلدانهم نتيجة سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وعلى الرغم من أن الاجتماع كان مقرراً في البداية لبحث أزمة المهاجرين القادمين إلى ليتوانيا براً عبر بيلاروسيا بعد أن تم نقلهم جوا من العراق، إلا أن الوضع الأفغاني فرض نفسه بقوة على أجندة الوزراء.

في هذا الإطار، عبر نائب وزير الداخلية الليتواني عن قلقه من أن يعمد الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو إلى فتح ممر جديد لهجرة الأفغان بشكل غير شرعي نحو ليتوانيا.

ويُتهم الأوروبي لوكاشينكو باستخدام المهاجرين كأداة للانتقام من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات عليه بسبب عمليات قمع قام به نظامه ضد المحتجين على إعادة انتخابه العام الماضي.

هذا ويخشى الأوروبيون أن يؤدي الوضع الخطير والشديد التغير في أفغانستان إلى تدفق موجات جديدة من المهاجرين على دولهم عبر طرق غير معتادة.

وتقدر وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) أن عدد الأفغان الذين وصلوا إلى أراضي الاتحاد هذا العام بلغ 2039 شخصاً بزيادة قدرها 79% عن العام الذي سبقه.

وغالباً ما يسلك المهاجرون الأفغان طرقاً تمر عبر البلقان وتركيا قبل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويريد الأوروبيون البدء بجهد سياسي ودبلوماسي مشترك لإقناع الدول المجاورة لأفغانستان إبقاء المهاجرين على أراضيها.

