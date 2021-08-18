سفير باكستان في بروكسل: الأطراف الأفغانية هي المعنية بحل المشاكل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد سفير باكستان لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا على أن حل المشاكل في أفغانستان يجب أن يتم من قبل الأطراف الأفغانية نفسها.

وكان السفير الباكستاني زاهر جانجوا، يدلي اليوم بتصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، أكد فيها على أن بلاده وأفغانستان تتقاسمان التاريخ والثقافة والحدود، “إذن كل ما يجري في أفغانستان يكون له انعكاسات مباشرة على بلادنا”، وفق كلامه.

وأشار إلى أن بلاده تبذل كل جهد ممكن من أجل إعادة الاستقرار والسلام في أفغانستان، منوهاً بأن هذا الأمر دفع السلطات في اسلام آباد إلى دعم المحادثات التي تمت العام الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.

وعبر الدبلوماسي الباكستاني عن قناعته بأن الحكومة الأفغانية القادمة يجب أن تكون شاملة تراعي التنوع العرقي والاختلاف السياسي في البلاد، وأن تتمكن من حل كافة المشاكل داخلياً.

ونوه أن باستطاعة بلاده لعب دور المنسق بين الأفغان أنفسهم، مشدداً على أن الحل يجب أن يأتي من الداخل.

هذا وتستقبل باكستان، الجار المباشر لأفغانستان، على أراضيها منذ سنوات حوالي 4 ملايين لاجئ أفغاني، كما تعاني من وقت لآخر من هجمات تُعزى لمجموعات متطرفة مختلفة عابرة للحدود.

وعلى خط مواز، تعتقد خبيرة الشؤون الدولية ومدرسة العلاقات الخارجية في جامعة لوفان (بلجيكا) دوروتيه فان دام، أن باكستان قامت خلال السنوات الماضية بدور مزدوج، فهي دعمت طالبان وساندت القوات الدولية في أفغانستان.

وترى فان دام، أن باكستان “تؤيد” عودة طالبان للحكم في أفغانستان، إذ أن هذه الحركة تخدم مصالح اسلام آباد خاصة في خلافها مع الهند.

