إيطاليا تنتظر وصول أول طائرة تحمل 85 أفغانيًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر عسكرية إيطالية أنه يستمر تأمين الجسر الجوي لجلب المتعاونين الأفغان السابقين وعائلاتهم إلى إيطاليا من كابُل.

وأضافت المصادر ذاتها أن “من المقرر أن تصل اليوم إلى مطار روما الدولي (فيوميتشينو)، أول رحلة تضم 85 شخصًا”، وقد “انطلق الأفراد الذين تحملهم الطائرة من مطار كابول على متن طائرة تابعة للقوات الجوية من طراز (C130J) أقلعت من الكويت”.

وذكرت المصادر أنه “بعد توقف فني، ستعود الطائرة إلى الكويت، حيث ينقل الركاب إلى طائرة أخرى من طراز (KC 767) ليتم نقلهم إلى إيطاليا”.

وبهذا الصدد، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إن “الالتزام يتم بأقصى حد من جانب هيئة الدفاع لإجلاء أولئك الذين تعاونوا مع إيطاليا”.