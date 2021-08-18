بلجيكا: ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السلطات الصحية البلجيكية استمرار ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة حديثاً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت تسجيل 1741 حالة جديدة.

لكن السلطات أكدت عدم تسجيل أي حالة وفاء بسبب الوباء خلال الفترة نفسها.

وتؤكد السلطات، في أحدث تقاريرها، بأن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص لم يتلقوا اللقاح بعد أو تلقوا جرعة واحدة منه.

وتبلغ نسبة من تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد 19 في البلاد حالياً 72% من مجمل عدد البالغين منهم 67% حصلوا على جرعتين كاملتين.

يذكر أن وباء كوفيد 19 قد أصاب منذ بداية انتشاره في البلاد 1156620 شخصاً وأودى بحياة 25299 آخراً.

