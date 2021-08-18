وزير الصحة الإيطالي يشكر البابا لحثه على التلقيح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا عن “الشكر للبابا فرنسيس”، بعد رسالة هذا الأخير حول اللقاحات.

ونقل الوزير سبيرانتسا في تغريدة على منصة (تويتر) الأربعاء كلمات البابا الذي قال في رسالة فيديو وجهها لسكان أمريكا الجنوبية حول حملة التطعيم ضد وباء كوفيد 19، إن “التطعيم طريقة بسيطة لتعزيز الصالح العام والاعتناء ببعضنا البعض، وبشكل خاص الأكثر ضعفاً”.

من جانبه، غرّد رئيس مقاطعة لاتسيو (وسط) نيكولا تزينغاريتي، مستشهدا بكلمات البابا: “إن التطعيم عمل محبة، وطريقة للاعتناء بالنفس وبالآخرين، وبشكل خاص الأكثر ضعفا. طريقة لتعزيز الصالح العام، فـ”شكرا لك أيها البابا فرنسيس على هذه الرسالة الهامة. لنلقح أنفسنا بلا خوف لنكون أحرارا”.