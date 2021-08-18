السيسي يدعو بينيت لزيارة مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان، إن “رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقى اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بالقدس”.

وأضاف البيان “وقد جرى الحديث عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية. كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة”.

وتابع المكتب: “ووجه الوزير كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة”.