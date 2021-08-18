أطراف دولية تطالب القيادة الأفغانية الجديدة باحترام حقوق النساء والفتيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت عدة دول وأطراف دولية السلطات الجديدة في أفغانستان العمل على تقديم ضمانات لحماية النساء والفتيات في البلاد وبشكل خاص في مجالات العمل والتربية وحرية الحركة.

وأشار الموقعون في بيان مشترك إلى أنهم يتابعون الوضع عن كثب ويعاينون كيفية تعامل السلطات الجديدة في أفغانستان ومدى احترامها للحريات والحقوق التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات في البلاد خلال العقدين الماضيين.

وأوضح الموقعون أن الفتيات والنساء وكذلك كل أفراد الشعب الأفغاني يستحقون العيش بكرامة وضمن أجواء آمنة، “يجب تفادي أي نوع من الانتهاكات والتمييز”، حسب البيان.

وأبدت الأطراف الدولية استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للأفغان.

ووقع البيان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كلاً من ألبانيا، الأرجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، السلفادور، الولايات المتحدة الأمريكية، هندوراس، غواتيمالا، النرويج، نيوزيلاندا، باراغواي، السنغال وسويسرا.

