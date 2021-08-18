الطيران المدني الإيطالي يمنح شركة إيتا رخصة الشروع بالعمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أصدرت الهيئة الوطنية الإيطالية للطيران المدني (ENAC) اليوم شهادة ناقل جوي (Coa) ورخصة الشروع بالعمل في مجال النقل الجوي لشركة إيطاليا للنقل الجوي (إيتا).

وأعلنت (ENAC) في بيان صحفي الأربعاء، حمل توقيع مديرها العام أليسيو كوارانتا، أن “الهيئة منحت شهادة مشغل جوي وترخيصاً في مجال النقل الجوي لشركة (إيتا) الجديدة التي ستتولى مسؤولية أليتاليا”، الناقل الوطني الإيطالي السابق.

وأضافت المذكرة أن “إصدار الـ(Coa) يشهد بأن لدى شركة الطيران هذه القدرة المهنية وتنظيم الأعمال الضروريين لضمان تشغيل طائراتها في ظروف آمنة. ورخصة مشغل الطيران هي الحكم النهائي المرتبط بالفحوصات القانونية والإدارية والاقتصاد المالي، إلى جانب التقنية التشغيلية”.

وخلص كوارانتا الى القول إنه “مع حيازة الشهادة ورخصة مشغل الطيران، يمكن للشركة البدء ببيع تذاكر السفر الخاصة بها”.